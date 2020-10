Covid: scontri a Praga in protesta anti-restrizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PRAGA, 18 OTT - La piazza della Città Vecchia di Praga si è trasformata questo pomeriggio in un campo di battaglia, quando la polizia è intervenuta per disperdere una manifestazione di tifosi di squadre di calcio e hockey che protestavano contro il divieto di eventi sportivi nell'ambito delle misure anti-Covid. Da parte dei manifestanti sono stati lanciati sassi e petardi, mentre la polizia usava gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Secondo alcuni testimoni ci sono dei feriti. Le autorità hanno deciso di sciogliere la manifestazione perché i partecipanti - circa 2.000 - superavano di gran lunga il numero consentito di 500 per i raduni. (ANSA).