Covid: Svizzera, obbligo mascherine in spazi pubblici chiusi

(ANSA) - BERNA, 18 OTT - Il governo svizzero ha deciso di rendere obbligatorio l'uso delle mascherine negli spazi pubblici interni. Ed ha vietato le riunioni con più di 15 persone nelle aree pubbliche. Il servizio nei ristoranti e nei bar sarà limitato a tavoli. La nuova stretta per arginare l'epidemia di coronavirus, in vigore da domani, è stata decisa perché "il forte aumento del numero di contagi negli ultimi giorni è preoccupante. Anzi, riguarda tutte le fasce d'età e tutti i cantoni", ha spiegato il governo in un comunicato. (ANSA).