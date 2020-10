Oltre100 arresti a marcia contro Lukashenko a Minsk

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MINSK, 18 OTT - Oltre 100 persone sono state arrestate a Minsk, in Bielorussia, durante la marcia contro il presidente Alexander Lukashenko alla quale hanno preso parte migliaia di persone nonostante le minacce della polizia di aprire il fuoco. "Finora più di 100 persone sono state fermate a Minsk", ha detto la portavoce del ministero degli Interni bielorusso, Olga Chemodanova. L'ex nazione sovietica è attanagliata dalle proteste dopo che Lukashenko ha rivendicato la vittoria nelle elezioni del 9 agosto scorso su Svetlana Tikhanovskaya, la popolare candidata dell'opposizione. In un messaggio trasmesso prima della protesta, Tikhanovskaya ha esortato i bielorussi a portare avanti le loro richieste "in maniera pacifica, ma con insistenza". (ANSA).