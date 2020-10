Usa 2020: da Washington a Ny marcia delle donne contro Trump

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 18 OTT - Cortei in tutta America per la Women's March, la marcia delle donne. Da New York a Washington, da Los Angeles a San Francisco, decine di migliaia di persone hanno manifestato per chiedere agli americani di votare contro il presidente Donald Trump e per protestare contro la nomina della cattolica conservatrice Amy Barrett alla Casa Bianca. "La presidenza Trump e' iniziata con una marcia delle donne e ora e' destinata a finire con il voto delle donne", ha affermato durante la manifestazione nella capitale una delle organizzatrici della Women's March. (ANSA).