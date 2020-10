Amb. Iran, anche Italia applichi fine embargo armi a Teheran

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - L'Iran auspica che l'Unione europea e l'Italia adottino misure volte a facilitare l'annullamento delle restrizioni sulla vendita di armi convenzionali alla Repubblica islamica, dopo che ieri è scaduto l'embargo su tali transazioni in base alla risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu che recepiva l'accordo sul nucleare del 2015. Lo afferma in una nota l'ambasciata iraniana in Italia. Inutilmente, nei mesi scorsi, gli Usa, che nel 2018 si sono ritirati dall'accordo sul nucleare, hanno cercato di convincere gli altri firmatari, in particolare gli alleati europei, a prolungare l'embargo, e ieri il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha minacciato di sanzioni ogni Paese che venderà armi a Teheran. Da parta sua invece, si sottolinea nel comunicato dell'ambasciata, l'Iran "chiede con forza a tutte le parti coinvolte nell'Accordo (sul nucleare) e in particolare ai membri dell'Unione europea, di astenersi dall' adottare qualsiasi misura in contrasto con quanto stabilisce la Risoluzione 2231, nonché di evitare richieste, azioni o prese di posizione finalizzate al porre fine all'annullamento automatico delle sanzioni e restrizioni". "In base al paragrafo 5 dell' Allegato B della Risoluzione. 2231 - afferma ancora l'ambasciata - tutti i governi possono prendere parte alle sotto descritte attività e rilasciarne l' autorizzazione: fornitura e vendita o trasferimento diretto e indiretto di tutti tipi di carro armato, cingolati, artiglieria pesante, velivoli militari, elicotteri da guerra , navi da guerra, missili e batterie missilistiche". "Qualora l'Iran non ottenesse concretamente vantaggi dall' annullamento delle restrizioni e sanzioni annunciate dalla Risoluzione 2231, non sussisterebbero ragioni per il suo impegno nell' Accordo" sul nucleare, si afferma ancora nella nota dell'ambasciata. (ANSA).