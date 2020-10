Covid: sindaco Mosca, non necessario rafforzare restrizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 19 OTT - Il sindaco di Mosca, Serghiei Sobyanin, non ritiene necessario rafforzare le misure restrittive per contrastare l'epidemia di Covid-19, ma non esclude "soluzioni mirate": lo riporta la Tass citando il blog del primo cittadino della capitale russa. "Molte persone si aspettano che saranno introdotte limitazioni più severe. Io - ha scritto Sobyanin - non vedo la necessità di rafforzare le misure, sebbene certe soluzioni mirate non possano essere escluse". Il sindaco ha ricordato che da oggi a Mosca tornano tra i banchi i bambini dei primi cinque anni di scuola. Stando ai dati ufficiali, ieri in Russia si sono registrati 15.099 contagi di Covid-19, di cui 4.610 nella sola Mosca. Sempre stando alle autorità, nella capitale russa dall'inizio dell'epidemia sono stati accertati 362.253 casi di Covid-19 e 6.009 decessi provocati dal morbo. (ANSA)