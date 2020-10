Covid: torna il lockdown in Irlanda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - DUBLINO, 19 OTT - L'Irlanda è il primo Paese europeo a ripristinare il lockdown ma le scuole restano aperte. Il primo ministro irlandese Micheal Martin ha emesso una direttiva nazionale di "restare a casa", ma ha sottolineato che le scuole rimarranno aperte. Le nuove misure - che entreranno in vigore per sei settimane dalla mezzanotte di mercoledì (23:00 GMT) - includono anche la chiusura di tutte le attività commerciali non essenziali e limitano le attività di bar e ristoranti al solo servizio da asporto. (ANSA).