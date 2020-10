Fontana, ospedale Fiera pronto entro pochi giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - "Noi lo useremo entro pochi giorni, entro la fine di questa settimana, al massimo all'inizio della prossima sarà perfettamente pronto a ricevere dei malati": così il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo questa sera in diretta a Quarta Repubblica su rete4, ha parlato dell'ospedale Covid allestito in Fiera. "Dio non voglia ce ne sia necessità - ha proseguito - spero che rimanga una garanzia, una sicurezza per i cittadini lombardi, qualcosa che abbiamo fatto per prevedere. In Italia una delle colpe che si muove alla politica è di non essere capace di programmare il futuro, a noi hanno fatto una serie di accuse violente perchè avevamo cercato di programmare, prevedere quel che potesse succedere e fare in modo di dare una risposta. Io spero ancora di non doverlo utilizzare ma" ha concluso "nel caso ci sia necessità ci sono 200 letti a disposizione" (ANSA).