Il Viminale: "Saranno i prefetti a decidere le chiusure delle strade"

«Col nuovo Dpcm lo Stato non abbandona i Comuni nè li investe di responsabilità improprie: i primi cittadini, che sono autorità sanitarie locali, saranno ovviamente supportati in tutto dai Prefetti, negli appositi Comitati provinciali di ordine pubblico. Ed è proprio con i Prefetti e nei Comitati Provinciali che si potranno valutare casi particolarmente delicati in cui risultasse necessario, opportuno e possibile chiudere al pubblico strade o piazze». Lo ha detto il Sottosegretario all’Interno con delega agli Enti Locali, Achille Variati.

In mattinata era intervenuto anche Federico Pizzarotti: «Ai sindaci si destinerebbe la responsabilità di vigilare sulla condotta dei cittadini rispetto al nuovo Dpcm ma se mi si chiede di vigilare al tempo stesso mi si devono dare le risorse necessarie per farlo. Questo punto del Dpcm non è per niente chiaro, il governo chiarisca».



«Il nuovo dpcm, tuttavia - prosegue - non è nemmeno da considerare come un passaggio drastico verso una situazione che, alcuni, definiscono addirittura di 'coprifuoco', termine per me sbagliato e davvero inopportuno. Lo interpreto come un regolamento che dovrebbe far comprendere a tutti noi il peggioramento della situazione causato dall’aumentare dei casi di Covid. Siamo sempre lì: la situazione va gestita e dobbiamo farlo tutti, in questa battaglia ognuno di noi è fondamentale», sottolinea il primo cittadino.