(ANSA) - WASHINGTON, 19 OTT - "Quattro anni fa mi avete eletto perché ero un outsider e per mettere l'America al primo posto. Io sono qui ancora per combattere una classe politica corrotta. E Joe Biden e' l'espressione di una politica corrotta": cosi' il presidente Donald Trump, nel corso del comizio in Nevada, ha invitato gli elettori americani a votarlo. (ANSA).