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Usa 2020: staff, Biden negativo a ultimo test Covid

19 ottobre 2020, 17:37

Usa 2020: staff, Biden negativo a ultimo test Covid
(ANSA) - WASHINGTON, OCT 19 - Joe Biden e' risultato negativo anche all'ultimo test per il Covid-19. Lo rende noto la sua campagna. (ANSA).

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