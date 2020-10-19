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Usa 2020: staff, Biden negativo a ultimo test Covid
19 ottobre 2020, 17:37
(ANSA) - WASHINGTON, OCT 19 - Joe Biden e' risultato negativo anche all'ultimo test per il Covid-19. Lo rende noto la sua campagna. (ANSA).
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