Bolsonaro, mi auguro con tutto il cuore la vittoria di Trump

(ANSA) - BRASILIA, 20 OTT - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato oggi di desiderare "con tutto il cuore" la vittoria del suo omologo americano, Donald Trump, alle presidenziali Usa del mese prossimo. "Mi auguro, se questa sarà la volontà di Dio, di poter partecipare all'insediamento del presidente che presto sarà rieletto negli Stati Uniti. Non ho bisogno di nasconderlo, lo dico col cuore", ha affermato il capo dello Stato. Bolsonaro ha già espresso in varie occasioni il suo sostegno alla rielezione di Trump. "Sin dal primo contatto che ho avuto con il presidente Donald Trump è nato tra noi un sentimento di cooperazione volto a cercare il bene dei nostri Paesi", ha sottolineato il presidente della Repubblica, che oggi a Brasilia ha incontrato il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Robert O'Brien. (ANSA).