Covid: Israele, percentuale contagi stabile al 3,5 per cento

(ANSAmed) - TEL AVIV, OCT 20 - Dopo un primo lockdown imposto lo scorso aprile, Israele è entrato alla fine di settembre nel suo secondo lockdown che - secondo il professor Eran Segal, un ricercatore dell'Istituto Weizman di Rehovot - ha avuto effetti più rapidi e più incisivi del previsto. Ciò è stato attribuito ad un più diffuso uso delle mascherine e ad un maggiore rispetto dei divieti di assembramento. Oggi i ministri del gabinetto del coronavirus torneranno a discutere di un ulteriore alleviamento del lockdown, ed in particolare esamineranno le precauzioni necessarie per la riapertura delle scuole.