Covid: ristoratori lombardi, coprifuoco è la morte

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Una cinquantina di ristoratori lombardi questo pomeriggio si sono trovati sotto il Palazzo della Regione Lombardia per dire che il coprifuoco alle 23 è "la morte" e per chiedere alla politica di venire incontro al settore per garantire l'occupazione e non fallire. Tra i manifestanti, Paolo Polli: fu multato per il sit-in del 6 maggio all'Arco della Pace e fece lo sciopero della fame. Giovedì sera alle 23, quando dovrebbe scattare il coprifuoco, Polli è intenzionato ad andare a protestare con altri colleghi a Palazzo Marino e in Regione Lombardia. "Chiudere alle 23 e non alle 24 non ha senso - ha detto Polli - è solo un modo per non rimborsare i ristoratori, mentre dovrebbero fare ronde e controllare la movida, lasciando che l'economia vada avanti". (ANSA).