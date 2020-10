Francia: al via il mega restauro di Mont Saint-Michel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 20 OTT - Mont Saint-Michel, uno dei siti simbolo della Francia, si rifà il trucco. Circa 8.000 m2 di facciate e i tetti della cosiddetta 'Meraviglia', gioiello dell'architettura gotica tra i siti turistici piu' noti del paese, saranno oggetto a partire dal 2 novembre di una importante campagna di restauri che durerà due anni e mezzo. Un restauro imposto dall'"importante degradazione sanitaria dell'edificio", con "un'alterazione della pietra come anche delle infiltrazioni d'acqua", annuncia in una nota il Centre des Monuments Nationaux (CMN), precisando che il costo previsto dell'operazione sarà di circa 7 milioni di euro. Per realizzarlo, sarà necessario montare impalcature di un'altezza equivalente a quella dell'Arco di Trionfo a Parigi. (ANSA).