L'appello di Fedez dopo la chiamata di Conte: "Indossate la mascherina" - VIDEO

«Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio che ha chiesto aiuto a me e mia moglie. Ci è stato chiesto un aiuto per esortare la popolazione, soprattutto i più giovani, all’utilizzo corretto della mascherina». Lo dice il cantante Fedez, marito di Chiara Ferragni, in un video pubblicato su Instagram.

«Ci troviamo - afferma il cantante, raccogliendo l’invito del premier a sensibilizzare i giovani - in una situazione molto delicata e l’Italia non si può permettere un nuovo lockdown. Con un semplice gesto possiamo evitare lo scenario più brutto che abbiamo visto negli scorsi mesi, quindi ragazzi utilizzate la mascherina».