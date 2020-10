Ministra Spagna, con Italia per ruolo più rilevante dell'Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Siamo due Paesi colpiti dal Covid, che vogliono lavorare insieme perche' l'Europa abbia un ruolo più rilevante del mondo". Lo ha detto la ministra degli Esteri spagnola Arancha Gonzalez Laya al 17esimo Foro di Dialogo Italia-Spagna. In Europa, ha detto la ministra ci vuole "più multilateralismo. "Che non vuol dire essere ingenui ma oggi questo è l'unico modo per sconfiggere i problemi di interdipendenza. E' un multilateralismo nuovo, non quello del 20esimo secolo", ha sottolineato. "Il progetto europea non deve essere la deglobalizzazione ma umanizzare la globalizzazione", ha aggiunto. (ANSA).