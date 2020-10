Oltre 200 nuovi casi in Alto Adige

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 20 OTT - In Alto Adige i nuovi casi covid superano soglia 200 e si registra un forte aumento di ricoveri e persone in quarantena. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.819 tamponi. Sono stati registrati 209 nuovi casi positivi. Un'impennata registrano anche i ricoveri nei normali reparti ospedalieri, che in un solo giorno sono saliti da 67 a 96. Invariato invece il numero dei pazienti in terapia intensiva. Si avvicina a soglia 5 mila invece il numero delle persone in isolamento domiciliare, che attualmente sono 4887, dei quali 18 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. (ANSA).