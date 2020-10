Scuola: Fontana, al via sperimentazione test rapidi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - "E' iniziata, in alcune scuole di Milano e dei territori di riferimento delle ATS della Brianza e Insubria, la sperimentazione dei tamponi antigenici rapidi il cui esito si ottiene in circa 15 minuti. L'obiettivo è quello di individuare e isolare velocemente tutti i potenziali casi positivi in una fase di particolare incremento della diffusione dei contagi". Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. La sperimentazione coinvolge per la città di Milano 14 istituti scolastici mentre il progetto di ATS Brianza riguarda gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con manifestazione di sintomi a scuola dei comuni di Carate Brianza, Besana Brianza e Seregno, il personale docente/non docente afferente alle scuole di ogni ordine e grado e ai servizi educativi dell'infanzia con manifestazione di sintomi a scuola o in ambito domiciliare degli stessi 3 comuni. (ANSA).