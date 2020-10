Trump attacca moderatrice e modifiche del duello tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, OCT 20 - In una intervista a Fox Donald Trump ha attaccato Kristen Welker, moderatrice del prossimo duello tv di giovedì con Joe Biden, nonché la decisione della commissione sui dibattiti presidenziali di spegnere i microfoni per alcuni momenti della sfida e di escludere dagli argomenti la politica estera. "Keisten Welker è terribile, faziosa, schierata con i dem e Biden", ha detto. "Ed escludere la politica estera è un cambiamento ben più grande che silenziare il microfono, la commissione ha perso credibilità". Il presidente per ora ha confermato la sua partecipazione. (ANSA).