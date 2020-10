Belgio: pedofilo Dutroux resta pericoloso,non tornerà libero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 21 OTT - Marc Dutroux, il mostro di Marcinelle, non tornerà in libertà, perché secondo gli psichiatri è ancora pericoloso. Bruno Dayez, uno degli avvocati di Dutroux, ha dichiarato oggi all'agenzia Belga che non chiederà la scarcerazione del suo assistito a breve o medio termine, dopo che una nuova perizia psichiatrica ha evidenziato che l'uomo presenta ancora "elevati rischi di recidiva". Secondo il rapporto, Dutroux è ancora uno psicopatico e resta pericoloso. Nell'ottobre scorso il tribunale dell'applicazione delle condanne (Tap) aveva ordinato una nuova perizia, dopo la richiesta di scarcerazione dell'uomo, avanzata dai legali. Dutroux era stato condannato all'ergastolo nel 2004, per aver sequestrato sei ragazzine - Julie, Melissa, An, Eefje, Sabine, e Laetitia - per averle violentate e per aver ucciso quattro di loro. (ANSA).