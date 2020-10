Covid: Brasile, 661 vittime e 23.227 nuovi casi in 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SAN PAOLO, 21 OTT - Il Brasile ieri ha registrato 661 morti per il coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 154.837, secondo il Consiglio nazionale dei segretari della sanità (Conass). Il tasso di letalità della malattia rimane al 2,9% e quello di mortalità è stabile a 73,7 persone ogni 100 mila abitanti. San Paolo resta lo Stato, in numeri assoluti, ad aver registrato più morti, con 38.246, seguito da Rio de Janeiro (19.836), Cearà (9.218), Pernambuco (8.505) e Minas Gerais (8.483). Per quanto riguarda i contagi, Conass informa che se ne sono verificati altri 23.227, aumentando a 5.273.954 il totale dei casi confermati da febbraio nel Paese. La media mobile dei casi negli ultimi sette giorni è di 22.904 e quella dei decessi è di 548. (ANSA).