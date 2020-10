Covid: record di casi in Lombardia, oltre 4.000 i positivi

Sono oltre 4.000, secondo quanto risulta all’ANSA, i nuovi positivi registrati oggi in Lombardia, a fronte di circa 36 mila tamponi eseguiti. Sono numeri record per la regione che portano il rapporto tamponi/positivi circa all’11%, rispetto al 9,3% di ieri. Dei nuovi positivi circa 300 sono ricoverati in reparti covid e un decina in più sono i pazienti in terapia intensiva.

Il precedente record di casi positivi era del 21 marzo scorso con 3251 positivi ma un numero di tamponi molto più contenuto.

Nel Lazio piu' chiamate al 118, 25%casi sospetti - Aumentano le chiamate al 118 nel Lazio e nell’ultimo mese il 25% di queste riguarda casi di sospetto Covid. Secondo quanto si è appreso, infatti rispetto a un anno fa sono cresciute notevolmente le richieste di intervento per patologie infettive e respiratorie passando dal 2% di ottobre 2019 all’attuale 25%, questi ultimi persone che temo di avere contratto il coronavirus. Quindi attualmente una richiesta su 4 è per sospetto Covid. Rispetto all’ottobre dello scorso anno, inoltre, sono aumentate del 10% le richieste complessive di intervento.