(ANSA) - BRUXELLES, 21 OTT - Una videoconferenza dei leader Ue sul Coronavirus è stata fissata per il 29 ottobre. L'iniziativa di una consultazione settimanale o periodica per far fronte con un maggiore coordinamento alla seconda ondata della pandemia era stata proposta al vertice della scorsa settimana. Si apprende da fonti diplomatiche europee. (ANSA).