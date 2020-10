Il Papa apre alle unioni civili per le coppie gay

«Gli omosessuali hanno il diritto di far parte di una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia": lo afferma Papa Francesco nel documentario "Francesco", presentato oggi al Festival di Roma, secondo quanto riferito dal Catholic News Agency. «Quello che dobbiamo fare è una legge sulle unioni civile. «In questo modo sono coperti legalmente» ha detto il Papa aggiungendo di «difendere questo».

«I diritti vanno rispettati» e «il Papa vede favorevolemente le unioni civili» per le coppie omosessuali perchè «devono essere in qualche modo tutelate». «Ma il Papa ribadisce sempre che non può esserci confusione tra la famglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione».

Lo dice all’ANSA, monsignor Bruno Forte, vescovo di Chieti, il teologo che accompagnò il Sinodo sulla famiglia e che sottolinea che questa impostazione del Papa è rintracciabile nell’Amoris Laetitia, l’Esortazione del Pontefice pubblicata al termine del Sinodo.