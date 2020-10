© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 21 OTT - "È allarmante apprendere che diverse persone sono state uccise e ferite nelle proteste in corso contro la Squadra speciale anti-rapina in Nigeria. È fondamentale che i responsabili delle violenze siano assicurati alla giustizia". Così l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell in una nota. "A seguito della volontà del governo di portare a termine le riforme - aggiunge - ci aspettiamo un'azione decisa". (ANSA).