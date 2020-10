Scoppio Quargnento: pm Alessandria impugnerà sentenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ALESSANDRIA, 21 OTT - La Procura di Alessandria intende impugnare la sentenza con cui il gup Paolo Bargero ha condannato a 4 anni di reclusione Giovanni Vincenti e la moglie Antonella Patrucco per l'esplosione della villetta che a Quargnento (Alessandria) nel novembre del 2019 costò la vita a tre vigili del fuoco e il ferimento di due loro colleghi e di un carabiniere. I coniugi sono stati giudicati responsabili - dopo un rito abbreviato - di lesioni dolose, crollo, danneggiamento fraudolento di beni assicurati. Per l'imputazione di omicidio plurimo doloso aggravato è in programma un processo in Corte d'Assise. (ANSA).