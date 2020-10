Scuola: al Feltrinelli campanella alle 9

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - La campanella di ingresso a scuola questa mattina è suonata alle 9 per gli studenti dell'Istituto tecnico industriale statale Feltrinelli di Milano. l'ingresso è stato posticipato di un'ora dopo il decreto del governo e l'ordinanza della Regione Lombardia che hanno l'obiettivo di alleggerire l'affluenza sui mezzi pubblici ed evitare assembramenti. Per questo a partire da oggi alcune classi hanno l'ingresso alle 9 e altre alle 10:30. La decisione però non convince tutti, tra alunni, professori e personale scolastico ci sono delle perplessità e la frase che più si sente è "se entriamo tutti alle 9 in massa non cambierà nulla". Alle 8 fuori dalla scuola superiore ci sono già degli studenti in attesa di entrare, arrivano da fuori Milano, da Rozzano, da Peschiera Borromeo, anche da Pavia. "Io non riesco ad arrivare per le 9 - ha spiegato Davide -. Molti di noi che arrivano da fuori città al mattino devono aspettare un'ora, anche un'ora e mezzo fuori al freddo". (ANSA).