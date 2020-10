Avviso di viaggio si fa sentire in Alto Adige

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 22 OTT - L'avviso di viaggio della Germania si fa già sentire in Alto Adige, anche se scatterà solo sabato. I primi turisti fanno le valige, anticipando il rientro in Germania, e altri stanno annullando la prenotazione per il soggiorno previsto nelle prossime settimane. "Il turista tedesco presta molta attenzione alle comunicazioni dell'istituto Koch sulle zone a rischio", spiega il presidente degli albergatori altoatesini Manfred Pinzger. Il cosiddetto 'sconsiglio' è stata una doccia fredda per il settore turistico locale, anche se non inattesa, visto l'andamento epidemiologico dei giorni scorsi in Alto Adige. "L'estate è andata abbastanza bene, soprattutto agosto e settembre, ma l'autunno per noi è di enorme importanza", commenta Pinzger. In questo periodo sono soprattutto i pensionati, amanti delle passeggiate, del buon vino e della cucina locale, a frequentare l'Alto Adige. "A questo punto - conclude Pinzger - è indispensabile invertire la rotta per salvare almeno il periodo natalizio e per questo serve l'aiuto di tutta la popolazione". (ANSA).