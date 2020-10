Azzolina scrive a De Luca: "Elementari e medie in classe"

E’ stata prevista dall’ultimo Dpcm « l'adozione di ampie forme di flessibilità organizzativa» per le superiori «comprese turnazioni pomeridiane e la modulazione degli orari di ingesso non prima delle 9 del mattino"; mentre riguardo alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione «auspico che si riesca a consentire sollecitamente la ripresa dello svolgimento in presenza dell’attività didattica», adeguando le disposizioni già emanate al dictum del Dpcm per le istituzioni scolastiche secondarie». Lo scrive la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina al governatore della Campania Vincenzo De Luca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA