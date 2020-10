Contagi ancora in aumento in Italia, 16.079 in 24 ore. 136 morti. Rapporto casi-tamponi al 9,4%, in rapida crescita

Aumentano ancora i contagi per coronavirus in Italia: secondo il bollettino del ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati individuati 16.079 nuovi casi, quasi mille più di ieri, ma con circa 7.500 tamponi in meno (170.392 contro 177.848). Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 465.726. In aumento anche il numero delle vittime: 136 in un giorno, mentre ieri erano 127, per un totale che è arrivato a 36.968

Il rapporto fra casi positivi e tamponi è di nuovo pari al 9,4%. E’ lo stesso dato di quattro giorni fa, il dato più alto di quetsa seconda ondata, «Nonostante una lieve riduzione registrata negli ultimi due giorni, il trend settimanale è di forte crescita e la dimostrazione è che nell’arco di una settimana è quasi raddoppiato. Anche per questo parametro abbiamo un tempo di raddoppio vicino ai sette giorni», ha detto all’ANSA il fisico Giorgio Sestili, fondatore e fra i curatori della pagina Facebook «Coronavirus - Dati e analisi scientifiche».