Fonti all'ANSA, in Francia massima allerta attentati

(ANSA) - PARIGI, OCT 22 - Nel clima di tensione dopo la decapitazione dell'insegnante che aveva mostrato in classe le caricature di Maometto, "già da alcuni giorni in Francia c'è massima allerta per eventuali attentati". Lo riferiscono all'ANSA fonti della sicurezza a Parigi. In particolare, si teme possano essere nel mirino di terroristi "gli aeroporti e le istituzioni francesi". Se attacchi con dei "commando stile militare" come nel 2015 sembrano difficili da riproporre oggi, la Francia teme un'escalation dopo il pugno di ferro del governo contro gli ambienti degli islamisti, le moschee e le associazioni sospette di favorire gli integralisti. (ANSA).