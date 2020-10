© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 22 OTT - Da lunedì 26 ottobre e fino al 13 novembre in Puglia sospese tutte le attività didattiche in presenza in tutte le scuole secondarie di secondo grado limitatamente all'ultimo triennio. Lo ha deciso il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha emanato un'ordinanza per far fronte all'emergenza coronavirus. (ANSA).