Pescherecci: amb.Buccino, marittimi stanno bene

(ANSA) - IL CAIRO, 22 OTT - "I nostri marittimi stanno bene, vengono regolarmente seguiti da un medico. Le medicine sono sempre state consegnate. Non vi è nessun problema di salute" o "di alcun altro genere" e sono "in una situazione che non è di promiscuità" con detenuti: lo ha riferito l'ambasciatore d'Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino Grimaldi, parlando in collegamento con la nona edizione delle conferenze sull'economia del mare "Blue Sea Land" di Mazara del Vallo e riferendosi ai marittimi dei due pescherecci sequestrati in Libia. (ANSA).