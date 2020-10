Tribunale greco ordina carcerazione capo Alba Dorata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ATENE, 22 OTT - La corte penale di Atene ha ordinato la carcerazione del leader della formazione neonazista Alba Dorata e di sei suoi ex dirigenti condannati a 10 e a 13 anni di prigione per "aver guidato una organizzazione criminale". Negazionista e ammiratore del nazismo, Nikos Michaloliakos, di 62 anni, è stato condannato a 13 anni di prigione. Condanne anche per una cinquantina di quadri e membri della formazione xenofoba dopo un processo durato cinque anni e mezzo. (ANSA).