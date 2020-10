Velista a 91 anni naviga per 25 giorni, 'un sogno'

Al timone di 'Lumiere III', barca a vela di 13,50 metri, stamattina verso le 9 Mario Battilanti, 91enne di Ameglia (Spezia) ma nato a Taranto, è entrato nel portocanale di Marina di Ravenna dopo 25 giorni di navigazione e 1.250 miglia percorse. Il veterano del mare, completato il giro d'Italia a vela, ha raggiunto l'ormeggio al Circolo Velico Ravennate dove lo hanno accolto Gianni Paulucci, presidente del circolo, e Luciano Pezzi e Ivo Emiliano, rispettivamente presidente della locale sezione della Lega Navale Italiana e delegato regionale Lni. "Sono stanco ma contento - ha detto Battilanti al suo approdo - davvero contento di essere arrivato fino in fondo. Senza tutti gli amici, giovani e meno giovani, che si sono alternati a bordo, non ce l'avrei fatta a realizzare il mio sogno. Il mare è stato a volte buono, a volte cattivo. Abbiamo preso acqua e vento e abbiamo trovato bonacce: il mare è questo. Devi prendere quello che viene, senza paura. È la paura che fa invecchiare. Agli anziani dico: mollate il bastone e fate movimento, uscite, fate ginnastica, state tra i giovani, mettetevi in gioco. Si muore di più in poltrona che per mare".