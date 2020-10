Aggressione a vigili e Cc a Livorno, altri 2 minori indagati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LIVORNO, 23 OTT - Per le indagini sull'aggressione a polizia municipale e carabinieri avvenuta lo scorso 20 ottobre in piazza Attias a Livorno durante controlli sugli assembramenti, i militari del nucleo investigativo dell'Arma di Livorno hanno dato esecuzione stamani a un decreto di perquisizione, emesso dalla procura presso il tribunale dei minori di Firenze, nei confronti di un 15/enne, un 16/enne e del 17/enne che era stato già identificato e denunciato martedì scorso. I tre minorenni sono indagati in concorso per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, lesioni personali aggravate e rifiuto di fornire le proprie generalità. Nel corso delle perquisizioni è stato sequestrato materiale che gli investigatori hanno giudicato di grande interesse per gli ulteriori sviluppi dell'indagine. (ANSA).