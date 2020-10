Autostrade: chiusa per 5 giorni la 'panoramica' dell'A1

Sarà chiusa per cinque giorni, dalle 8 di lunedì alle 20 di venerdì 30 ottobre, la 'Panoramicà dell’A1, ovvero il vecchio tracciato del tratto Appenninico dell’Autostrada del Sole, rimasto aperto e percorribile anche dopo l’entrata in funzione della variante di valico. LA chiusura è necessaria per consentire l’attività di ispezione nelle gallerie.

Il tratto chiuso sarà quello compreso tra Rioveggio e Pian del Voglio, in entrambe le direzioni, sia verso Firenze, sia verso Bologna. Saranno di conseguenza chiusi i caselli di Rioveggio, in uscita e in entrata, da e verso Firenze e di Pian del Voglio, in uscita e in entrata, da e verso Bologna.

