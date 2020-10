Covid: a Praga ministro Sanità senza mascherina.'Si dimetta'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PRAGA, 23 OT - Nella Repubblica ceca incalazata dal Covid - anche oggi si registrano oltre 14 mila nuovi casi di contagio - esplode una polemica sul ministro della Sanità, beccato da un tabloid senza mascherina. Roman Prymula è stato intercettato e fotografato dai reporter di "Blesk", mentre si trovava in un ristorante di Praga (ufficialmente chiuso) insieme al braccio destro del premier. Entrambi erano senza mascherina. I democratici sociali (Cssd), che sono al governo, e l'opposizione chiedono adesso le dimissioni del ministro. "Se l'opinione pubblica lo vorrà, mi dimetterò", ha detto Prymula in un'intervista rilasciata al settimanale "Respekt". Secondo il tabloid che ha scattato la foto, Prymula ha cenato al ristorante mercoledì sera, il giorno in cui è stato annunciato il lockdown parziale nel Paese, insieme a Jaroslav Faltynek, presidente del gruppo parlamentare del movimento Ano e braccio destro di Andrej Babis. I due avrebbero discusso della missione dei medici militari americani nella Repubblica ceca. Il giornale fa notare che Prymula fosse entrato e uscito dal ristorante senza mascherina. Il ministro, che è un epidemiologo, ha ricevuto l'incarico al dicastero recentemente: lo scorso settembre, dopo le dimissioni di Adam Vojtech, che ha mollato nel momento in cui la Repubblica si trovava a far fronte ad una crescita esponenziale dei casi di Covid. Secondo i dati pubblicati oggi, nella Repubblica ceca sono stati rivelati 14.151 nuovi casi del coronavirus.(ANSA)