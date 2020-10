© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - "Dobbiamo fate di tutto per impedire un lockdown nazionale": di questo è convinto il presidente della Lombardia Attilio Fontana che ne ha parlato in un punto stampa convocato ad horas. "Il nostro Paese deve andare avanti- ha aggiunto - Non possiamo fermarci". (ANSA).