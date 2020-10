Covid: impennata di positivi in Puglia, sono 590. Un morto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 23 OTT - Nuova impennata dei contagi oggi in Puglia: su 5253 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati 590 casi positivi. Ieri su 5.651 tamponi erano risultate infette 485 persone. I positivi di oggi sono così ripartiti: 234 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 58 nella provincia BAT, 176 in provincia di Foggia, 19 in provincia di Lecce, 65 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 7 provincia di residenza non nota. E' stato registrato un decesso in provincia di Taranto. I casi attualmente positivi nella regione sono complessivamente 6.828. (ANSA).