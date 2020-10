Covid: turismo Spagna continua a crollare, -78%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Continuano ad essere molto negativi i dati sul turismo in Spagna a causa della pandemia di coronavirus. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine) e riportati dai media spagnoli, il numero di notti in hotel prenotate dai turisti è crollato del 78% a settembre rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Un numero più alto del 64% in meno registrato ad agosto. Il turismo rappresenta il 12% del Pil spagnolo. Nel complesso, le prenotazioni alberghiere nei primi nove mesi dell'anno sono crollate del 71% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ad avere i più alti livelli di occupazione alberghiera a settembre sono state le regioni settentrionali della Cantabria e delle Asturie avevano i, rispettivamente con il 37% e il 35%. Un barlume di speranza per la Spagna è arrivato ieri quando Regno Unito e Germania hanno revocato gli avvertimenti contro i viaggi alle Isole Canarie, salvando potenzialmente parte della stagione invernale nell'arcipelago. (ANSA).