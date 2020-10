© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 23 OTT - Ennesima giornata nera per i contagi Covid in Veneto, che registra un balzo di 1.550 positivi in 24 ore, il dato più alto dall'inizio dell'epidemia. I casi totali di infetti salgono così a 41.140. Si contano anche 7 vittime in più, per un conteggio complessivo di 2.308 morti. Lo riferisce il bollettino della Regione. Salgono anche i numeri dei ricoveri nei reparti non critici , 600 (+12), e delle terapie intensive, 70 (+4). (ANSA).