Italiani i più sfiduciati verso l'Ue, crollo con pandemia

(ANSA) - BRUXELLES, 23 OTT - Gli italiani sono i più sfiduciati nei confronti dell'Ue. Nei mesi della pandemia la fiducia verso le istituzioni comunitarie è crollata al 28%, raggiungendo il livello più basso in Europa. Emerge dall'ultimo Eurobarometro della Commissione Ue. Rispetto all'ultima rilevazione dell'autunno 2019, la fiducia degli italiani è crollata di dieci punti percentuali. Interpellati sulla propria soddisfazione per le misure Ue contro la pandemia, il 58% degli italiani si è detto 'insoddisfatto', facendo segnare il quarto risultato peggiore nell'Unione. Dopo gli italiani, i livelli di fiducia più bassi si registrano in Francia (30%) e Grecia (32%). I picchi si osservano invece in Irlanda (73%) e Danimarca (63%). (ANSA).