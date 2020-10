Covid: 36mila mascherine sequestrate da Gdf Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 24 OTT - Nuovo sequestro di mascherine da parte della Guardia di Finanza. A Calderara di Reno, nel Bolognese, le Fiamme Gialle del Comando di Bologna hanno ispezionato un'azienda trovando 36mila dispositivi di protezione individuale del tipo FFP2, che sarebbero state messe in commercio senza la necessaria marcatura Ce e nonostante la mancata autorizzazione da parte dell'Inail alla vendita in deroga. Le mascherine sono state sottoposte a sequestro amministrativo e il rappresentante legale della società rivenditrice dei prodotti sarà segnalato alla Camera di Commercio per le sanzioni previste. Il controllo è stato eseguito nell'ambito di una serie di verifiche, svolte in ditte che non hanno ottenuto dall'Inail l'autorizzazione per la produzione e/o la vendita in deroga di mascherine senza il marchio Ce. (ANSA).