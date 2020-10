© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 24 OTT - "Se non cambiamo rotta rischiamo altri 200 mila morti per Covid": e' il monito lanciato ha dichiarato da Joe Biden in comizio elettorale in Pennsylvania. "Trump dice che si può convivere con il Covid ma in realtà qui si muore con il Covid perché non ha un piano"", ha incalzato. (ANSA).