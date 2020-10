Covid: in 200 in piazza a Rimini contro i dpcm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Questa non è la manifestazione dei negazionisti e respingiamo fortemente la nostra associazione a questo termine". È quanto è stato detto dal palco di piazza Cavour a Rimini in apertura alla manifestazione indetta da 'Romagna per la Costituzione' contro i dpcm per il contrasto al coronavirus. In piazza, nonostante la pioggia, sono scese oltre duecento persone al grido di "libertà". L'appuntamento ha richiamato relatori da ambienti di varie parti di Italia di anti-vaccinisti e stop-5G. Tra i cartelli presenti alcuni recitano 'Mattarella dimissioni subito', 'Libertà e diritti'. La piazza è stata presidiata dalle forze dell'ordine per vegliare sul rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e sull'uso della mascherina. Norme rispettate dai partecipanti con gli inviti al rispetto arrivati anche dal palco. Nei giorni scorsi gli organizzatori avevano garantito alla Questura che tali norme sarebbero state rispettate. La presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Emma Petitti, e il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, nelle scorse settimane avevano chiesto alle autorità di negare l'autorizzazione alla manifestazione per timore di rischi per la sicurezza sanitaria. "Riprendiamoci la Costituzione" è stato l'appello più volte ripetuto dal palco e fra i partecipanti. (ANSA).