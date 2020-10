Prime sciate a Cervinia, lunga coda in biglietteria. E polemica social

A Breuil-Cervinia è scattata stamane la stagione dello sci. La prima stima di Matteo Zanetti, presidente e amministratore delegato della Cervino spa, è di 1.800-2.000 ingressi.

Sui social sono divampate le polemiche riguardanti le code che stamane si sono formate fuori dalla biglietteria. "Distanziamento sociale a Cervinia…adesso…ma di cosa stiamo parlando?" scrive un utente su facebook a commento di una foto.

"C'è lo skipass online, lo skipass negli alberghi, tutte le nostre casse aperte e anche la cassa automatica: tutta la forza, è come se fossimo in piena stagione", ribatte Matteo Zanetti, presidente e amministratore delegato della Cervino spa. "C'è molta genta - spiega Zanetti - ma la situazione è ottima dal lato dell'accesso graduale e del controllo. Ovviamente c'è stata gente alle casse, con una coda che abbiamo gestito esternamente per non creare ammassamento all'interno delle casse. A ogni persona venuta a fare il biglietto è stata misurata la temperatura, tutti sono con la mascherina".