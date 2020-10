Fauci riceve premio Res Publica, 'guardiano salute pubblica'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 24 OTT - "Guardiano della salute pubblica", in tempi di pandemia, fonte di ispirazione non solo negli Usa ma in tutto il mondo, compresa l'Italia: con questa motivazione è stato conferito al virologo Anthony Fauci il Premio Res Pubblica, assegnato dall'associazione presieduta da Antonio Costa, ex vicesegretario delle Nazioni Unite. La cerimonia della consegna del premio è avvenuta a Washington presso Villa Firenze, residenza dell'ambasciatore d'Italia negli Usa Armando Varricchio. Quest'ultimo ha ricordato "il ruolo cruciale e decisivo" di Fauci in questi mesi difficili: "E' un grande esempio - ha sottolineato Varricchio - di un brillante e illustre scienziato che adopera il metodo scientifico nello svolgimento delle sue funzioni al servizio della società". Il Premio Res Publica, ha ricordato Varrichio, è stato assegnato quest'anno anche al dipartimento emergenze e terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo e al laboratorio di ricerca dell'Istituto nazionale per le malattie infettive dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma.(ANSA).