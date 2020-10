Guerriglia a Napoli: due arresti della Digos per gli scontri

(ANSA) - NAPOLI, 24 OTT - Due persone sono state arrestate dalla Digos per gli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti che si sono verificati nella tarda serata di ieri a Napoli. Si tratta di due persone, già note alle forze dell'ordine per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, del quartiere Vasto. Al momento gli inquirenti della Procura sono impegnati a raccogliere informazioni sull'accaduto per delineare un quadro piu' chiaro di quanto accaduto in città, in particolare nelle immediate vicinanze della sede della Regione Campania, dove c'è stato un fitto lancio di oggetti che hanno colpito Polizia e Carabinieri. Durante le fasi degli scontri di ieri sera a Napoli decine di scooter sono stati usati dai manifestanti per ostacolare e ritardare l'intervento delle forze dell'ordine. E' uno degli elementi che emergono dalle indagini della Digos, e che delineano il carattere di una "azione preordinata", come affermato poco fa dal viceministro all'Interno Matteo Mauri. Sette gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti. (ANSA).

